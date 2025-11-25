juventus e napoli vittorie che salvano la champions league

Servivano due vittorie e due vittorie sono arrivate. Juventus e Napoli rimettono in linea di galleggiamento la Champions League anche se Spalletti e Conte dovranno ancora soffrire per approdare almeno al traguardo dei playoff di febbraio. Entrambi cercavano una carezza e qualche conferma dalla notte europea e tutti e due hanno ricevuto quanto inseguito; che il livello delle avversarie di turno (Bodo Glimt e Qarabag) fosse non eccelso, poco conta. La Juventus ha dovuto rimontare nel freddo norvegese, dove negli ultimi anni erano cadute Roma e Lazio. Hanno deciso i gol di Openda (primo in bianconero), McKennie e David nel finale, ma che spavento. 🔗 Leggi su Panorama.it

