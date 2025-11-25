Juventus Chiellini | Si può giocare bisogna solo vincere Siamo in costruzione

2025-11-25 19:59:00 Tiene banco in queste ore quanto riporta CM.com: Giorgio Chiellini è interventuo ai microfoni di di Sky Sport p rima della sfida di Champions League contro il Bodo. Le sue parole: E’ stato un viaggio un po’ particolare. “Siamo qui, quindi la cosa più importante è esserci. C’è un po’ di venticello, ma non si sta poi così male, dai”. Tu c’eri a Poznan, a Istanbul col Galatasaray, però hai mai giocato su un terreno di gioco così? “Sì, a Seattle, in una delle mie ultime partite è stato anche peggio. Poznan peggio ancora di Istanbul a dirla tutta, ma mi sembra che qui le condizioni per giocare ci siano, è una partita importante, tutto il resto sono chiacchiere che facciamo noi, poi quando vai in campo non devi pensare ad altro che a vincere, a fare la partita, contro una squadra che comunque in casa ha fatto grandi risultati negli ultimi due anni. 🔗 Leggi su Justcalcio.com