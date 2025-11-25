Juventus Chiellini | Si può giocare bisogna solo vincere Siamo in costruzione
2025-11-25 19:59:00 Tiene banco in queste ore quanto riporta CM.com: Giorgio Chiellini è interventuo ai microfoni di di Sky Sport p rima della sfida di Champions League contro il Bodo. Le sue parole: E’ stato un viaggio un po’ particolare. “Siamo qui, quindi la cosa più importante è esserci. C’è un po’ di venticello, ma non si sta poi così male, dai”. Tu c’eri a Poznan, a Istanbul col Galatasaray, però hai mai giocato su un terreno di gioco così? “Sì, a Seattle, in una delle mie ultime partite è stato anche peggio. Poznan peggio ancora di Istanbul a dirla tutta, ma mi sembra che qui le condizioni per giocare ci siano, è una partita importante, tutto il resto sono chiacchiere che facciamo noi, poi quando vai in campo non devi pensare ad altro che a vincere, a fare la partita, contro una squadra che comunque in casa ha fatto grandi risultati negli ultimi due anni. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
Altre letture consigliate
Aeroporto bloccato (riaperto solo alle 18), Chiellini e Comolli hanno raggiunto la Norvegia in auto Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, a causa del maltempo i due dirigenti della Juventus non hanno viaggiato in aereo e hanno dovuto cambi - facebook.com Vai su Facebook
Chiellini e Comolli bloccati: non possono raggiungere la Norvegia per #BodoJuventus ? Vai su X
Chiellini a Sky: "Ci sono le condizioni per giocare, dobbiamo solo pensare a vincere. Siamo in costruzione, ma dobbiamo fare risultati" - Giorgio Chiellini è interventuo ai microfoni di di Sky Sport prima della sfida di Champions League contro il Bodo. Riporta msn.com
Chiellini a Sky: "Ci sono le condizioni per giocare, dobbiamo solo pensare a vincere" - Giorgio Chiellini è interventuo ai microfoni di di Sky Sport prima della sfida di Champions League contro il Bodo. tuttojuve.com scrive
Chiellini a Sky: «Oggi crocevia fondamentale della stagione. Fiduciosi che Spalletti porti i nostri giocatori a un livello superiore» - Giorgio Chiellini ha parlato a Sky Sport prima della sfida di Champions League tra Bodo Glimt e Juventus. Si legge su juventusnews24.com