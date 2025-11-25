Juventus-Bodo | la partita più fredda dell’anno

Benvenuti a Bodø, la partita più fredda dell’anno Ore 21 italiane, Aspmyra Stadion. La Juventus scende in campo quando la colonnina segna 0-2°C, ma la sensazione termica è di -10°C per il vento polare. E dalle 20:30 in poi è prevista neve: 5-10 cm freschi proprio durante i 90 minuti. L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

