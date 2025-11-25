Juventus-Bodo | la partita più fredda dell’anno
Benvenuti a Bodø, la partita più fredda dell’anno Ore 21 italiane, Aspmyra Stadion. La Juventus scende in campo quando la colonnina segna 0-2°C, ma la sensazione termica è di -10°C per il vento polare. E dalle 20:30 in poi è prevista neve: 5-10 cm freschi proprio durante i 90 minuti. L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
CALA IL GELO A BODO A pochissime ore dal match e a pochi metri di distanza dallo stadio, è questa la situazione nel porto cittadino? Bodo-Juventus si giocherà sotto la neve: la temperatura può raggiungere anche -2 gradi
Bodø/Glimt - Juventus ? Live 20:30 La Giornata #Juventus
Juventus, da Bodo: partita a rischio rinvio? L'esempio della Primavera, le condizioni del campo e la procedura - Si avvicina la sfida tra Bodo Glimt e Juventus, in programma questa sera all'Aspmyra Stadion alle ore 21.
Bodo Glimt-Juventus, dove vedere la partita di Champions League in tv e streaming
Perché Bodo Glimt-Juventus non poteva essere giocata alle 18.45: la spiegazione nel regolamento UEFA - 2° durante la partita, con allerta meteo e previsioni di 5-