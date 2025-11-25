Juve col Bodo partita a forte rischio neve ma nessuno spostamento | si gioca alle 21
Ieri vento forte e temperatura percepita di -12, oggi i gradi dovrebbero essere di poco inferiori allo zero, ma è allarme per le precipitazioni previste. Spalletti medita una mezza rivoluzione di formazione. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Spalletti, allarme Juve: "Io conosco il freddo che ti taglia il respiro. Bodo favorito, è durissima" - facebook.com Vai su Facebook
Bodo Glimt-Juve, Spalletti ora non può più sbagliare Vai su X
Juve, col Bodo partita a forte rischio neve ma nessuno spostamento: si gioca alle 21 - 12, oggi i gradi dovrebbero essere di poco inferiori allo zero, ma è allarme per le precipitazioni previste. Segnala msn.com
Bodo-Juve si giocherà in condizioni estreme: allerta meteo, neve e -10º per la partita di Champions - I bianconeri in Champions giocheranno quasi al Circolo Polare Artico ... Secondo fanpage.it
Knutsen, allarme Bodo: "Speriamo si giochi. Juve con più fatica del previsto" - Le dichiarazioni dell'allenatore dei norvegesi alla vigilia della sfida in Champions League contro i bianconeri ... Segnala tuttosport.com