Josep Martinez Inter novità sulla gestione di Chivu | in arriva un’altra occasione ecco quando

Inter News 24 Josep Martinez Inter, le ultime sul momento del portiere spagnolo ex Genoa dopo l’inizio di stagione con i nerazzurri. Tutti i dettagli. Il percorso di Josep Martinez, portiere spagnolo dell’ Inter, sta finalmente entrando in una fase nuova. Dopo settimane segnate da uno choc profondissimo, il club nerazzurro inizia a valutare il suo progressivo rientro in gruppo. Come riportato dal Corriere della Sera, Martinez potrebbe tornare protagonista già nelle prossime gare, anche se non subito in Champions League. Il portiere classe 1998, arrivato in estate dal Genoa per completare un reparto affidabile e competitivo, ha vissuto un momento drammatico quattro settimane fa, quando con la sua auto ha investito e ucciso accidentalmente un anziano. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Josep Martinez Inter, novità sulla gestione di Chivu: in arriva un’altra occasione, ecco quando

