di Giuseppe Colicchia : l’idea. La sconfitta subita nel derby contro il Milan ha evidenziato per l’Inter una persistente difficoltà a imporsi negli scontri diretti e ha riacceso i riflettori su un problema che, partita dopo partita, sta diventando sempre più evidente: la fase calante di Yann Sommer. Il portiere svizzero, infatti, ha commesso diversi errori in questo inizio di stagione, molti dei quali hanno avuto un peso significativo sul risultato finale. Nonostante le crescenti critiche, l’allenatore Cristian Chivu mantiene una linea di difesa del singolo. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Josep Martinez Inter, cosa aspettarsi da Chivu dopo gli errori di Sommer? Ecco quando potrebbe concedere una nuova chance allo spagnolo