Josep Martinez Inter cosa aspettarsi da Chivu dopo gli errori di Sommer? Ecco quando potrebbe concedere una nuova chance allo spagnolo
di Giuseppe Colicchia : l’idea. La sconfitta subita nel derby contro il Milan ha evidenziato per l’Inter una persistente difficoltà a imporsi negli scontri diretti e ha riacceso i riflettori su un problema che, partita dopo partita, sta diventando sempre più evidente: la fase calante di Yann Sommer. Il portiere svizzero, infatti, ha commesso diversi errori in questo inizio di stagione, molti dei quali hanno avuto un peso significativo sul risultato finale. Nonostante le crescenti critiche, l’allenatore Cristian Chivu mantiene una linea di difesa del singolo. 🔗 Leggi su Internews24.com
L'Inter ha un bel problema da affrontare da qui a fine stagione Come contro la Juventus, un errore di Sommer ha condannato i nerazzurri anche nel derby contro il Milan Alle sue spalle, ad oggi, Josep Martinez non rappresenta più un'alternativa dopo la traged - facebook.com Vai su Facebook
#Chivu: “Josep #Martinez? E’ un momento difficile, dobbiamo stargli vicino, piano piano tornerà in gruppo” Vai su X
Josep Martinez, cosa rischia il portiere dell'Inter? L'indagine per omicidio stradale, la velocità e il racconto dei testimoni - Dal vivaio del Barcellona all'Inter, in attesa di prendersi la maglia da titolare tra i pali dei nerazzurri. Da corriereadriatico.it
Josep Martinez, cosa rischia il portiere dell'Inter? L'indagine per omicidio stradale, la velocità e il racconto dei testimoni - Josep Martínez, 27 anni, portiere spagnolo secondo dell’Inter, era alla guida di un SUV ibrido BYD diretto all’allenamento quando ha investito un uomo di 81 anni su una carrozzina elettrica. Lo riporta corriereadriatico.it
Josep Martinez, il secondo portiere dell'Inter investe e uccide in auto un anziano in carrozzina - Il secondo portiere dell’Inter, Josep Martinez, ha investito in auto uccidendola una persona in carrozzina elettrica. Come scrive quotidianodipuglia.it