Jonathan Anderson, il nuovo enfant terrible dell'alta moda francese, sta per far atterrare la sua prima collezione cruise per Dior direttamente a Los Angeles il 13 maggio, trasformando la città in un playground estetico dove couture e West Coast si sfiorano come neon su una notte d'estate. Il luogo? Ancora top secret. E proprio questo mistero sta già scaldando il come se fosse l'ennesimo teaser drop di una popstar in tour. Los Angeles vibra di nuovo e questa volta porta il nome di Dior con la collezione Cruise. Il timing non è casuale: Dior ha appena inaugurato il suo nuovo tempio a due piani su Rodeo Drive, firmato dall'architetto più rockstar dell'architettura luxury, Peter Marino.

© Metropolitanmagazine.it - Jonathan Anderson porta la Cruise per Dior a Los Angeles (ma la location è top secret)