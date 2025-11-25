Jonas e Omer volgari e aggressivi Giulia in finale | le pagelle del Grande Fratello

Roma, 24 novembre 2025 - Ecco le pagelle della puntata di lunedì 24 novembre del Grande Fratello. Mancano solo tre settimane alla conclusione del Grande Fratello 2025. Promosso? No. Rimandato? Neppure. L’edizione “nip” condotta da Simona Ventura con il contributo, ormai praticamente inesistente, dei “panelisti” Cristina Plevani, Ascanio Pacelli e Floriana Secondi e con la partecipazione, del tutto inutile ai fini del dibattito in studio, di Sonia Bruganelli in veste di opinionista è decisamente bocciata. E non soltanto perché a sancirlo di settimana in settimana sono gli ascolti tv decisamente al di sotto delle aspettative, ma anche perché questa edizione del reality show non sta creando alcun dibattito. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Jonas e Omer volgari e aggressivi, Giulia in finale: le pagelle del Grande Fratello

