Joey Mannarino | Trump New York ed il caso Epstein oltre i titoli | GUARDA
Nella nuova puntata di Come States?, la rubrica atlantica de Il Tempo condotta da Eleonora Tomassi, l'ospite è Joey Mannarino: consulente politico americano, voce esperta del mondo MAGA e osservatore privilegiato dell'elettorato di Donald Trump. Una conversazione che attraversa politica, percezione mediatica e realtà sul campo. New York è davvero il simbolo della crisi di Trump? Oppure è una roccaforte democratica che non racconta il resto del Paese? E il consenso del presidente, al di là dei sondaggi e dei titoli dei giornali, come sta cambiando davvero? Joey racconta anche il suo incontro personale con Trump: che tipo di uomo è quando non ci sono telecamere, qual è la sua energia, come parla e come ascolta. 🔗 Leggi su Iltempo.it
