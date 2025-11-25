Jannik Sinner vince la classifica dei premi 2025! Battuto Alcaraz in volata Musetti in top-10

Jannik Sinner ha ufficialmente vinto la classifica dei premi 2025, ovvero la graduatoria che prende in considerazione i guadagni dei tennisti, valutando esclusivamente gli emolumenti derivanti dai risultati sportivi sul circuito maggiore. Ricordiamo che, a ogni torneo, vengono elargiti assegni: più si avanza nella competizione e più l’evento è importante, maggiore sarà l’importo incassato. Nonostante un’assenza dal circuito di tre mesi, dovuta alla squalifica scontata tra febbraio e maggio, i l fuoriclasse altoatesino ha messo la testa davanti all’intera concorrenza. Il 24enne ha operato il sorpasso risolutore in vetta alla classifica (basata su importi comunicati pubblicamente e dunque ufficiale a tutti gli effetti) grazie al sigillo firmato alle ATP Finals: battendo lo spagnolo Carlos Alcaraz nell’atto conclusivo, infatti, il nostro portacolori ha scalzato il grande rivale dal comando della graduatoria e si è tolto anche questa soddisfazione, che comunque è soltanto platonica e non assicura ulteriori bonus. 🔗 Leggi su Oasport.it

