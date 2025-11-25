Jannik Sinner e Laila Hasanovic quando la riservatezza è il punto forte di una coppia

Vanityfair.it | 25 nov 2025

I due sono volati in vacanza insieme tenendo segreta la destinazione tropicale, almeno fino a quando il tennista Alexander Zverev l'ha (accidentalmente) rivelata via social. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

jannik sinner e laila hasanovic quando la riservatezza 232 il punto forte di una coppia

© Vanityfair.it - Jannik Sinner e Laila Hasanovic, quando la riservatezza è il punto forte di una coppia

