Jannik Sinner e Laila Hasanovic quando la riservatezza è il punto forte di una coppia

I due sono volati in vacanza insieme tenendo segreta la destinazione tropicale, almeno fino a quando il tennista Alexander Zverev l'ha (accidentalmente) rivelata via social. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Jannik Sinner e Laila Hasanovic, quando la riservatezza è il punto forte di una coppia

Leggi anche questi approfondimenti

Parola d’ordine: stile La prima volta in cui Jannik Sinner si è presentato sul Centrale di Wimbledon con il borsone Gucci sulla spalla, in tanti hanno storto il naso. Era il luglio del 2023, Jannik stava per diventare un grande del tennis e, con quella sacca logat Vai su Facebook

Jannik Sinner e Alexander Zverev sullo stesso volo, destinazione Maldive. I numeri 2 e 3 del tennis mondiale non sono partiti per una vacanza assieme, ma il caso li ha messi casualmente sullo stesso aereo. E Zverev ha postato un selfie insieme. #ANSA ans Vai su X

Jannik Sinner e Laila Hasanovic, quando la riservatezza è il punto forte di una coppia - I due sono volati in vacanza insieme tenendo segreta la destinazione tropicale, almeno fino a quando il tennista Alexander Zverev l'ha (accidentalmente) rivelata via social ... Si legge su vanityfair.it

Sinner è sparito, anche Laila Hasanovic in ‘black out’: il piano segreto prima di Dubai - Il tennista altoatesino e la sua compagna si sono presi una pausa dai social prima di volare per una vacanza all’insegna del relax prima di Dubai ... Lo riporta libero.it

Laila Hasanovic in volo con Sinner: dopo il finale di stagione la coppia parte per le Maldive - La stagione tennistica si è chiusa da pochi giorni e Jannik Sinner, dopo settimane di pressioni, finali e dichiarazioni, si è finalmente preso una pausa. Scrive alphabetcity.it