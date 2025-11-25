Jannik Sinner e la bufala delle tasse non pagate | è tra i maggiori contribuenti italiani

Jannik Sinner non paga le tasse in Italia? La domanda circola spesso quando si parla del campione altoatesino, residente a Montecarlo dal 2020, spesso per ridimensionare le sue imprese sportive e accusarlo di non italianità. Eppure, la realtà dei fatti racconta una storia diversa e molto più articolata. Il numero uno del tennis mondiale ha versato all’erario italiano poco meno di 1,5 milioni di euro, posizionandosi tra i maggiori contribuenti persona fisica del Paese. La cifra deriva principalmente dalle imposte sui premi dei tornei disputati sul suolo nazionale. Nell’ultimo anno Sinner ha vinto circa 5 milioni di euro nelle competizioni italiane, sui quali ha versato i relativi contributi secondo le norme fiscali nazionali. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Jannik Sinner e la bufala delle tasse non pagate: è tra i maggiori contribuenti italiani

