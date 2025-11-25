Jamie Vardy rapina in casa dell’attaccante della Cremonese | bottino da 100mila euro

Rapina in casa dell’attaccante della Cremonese Jamie Vardy. Degli ignoti si sono introdotti nella villa del calciatore inglese, sul lago di Garda, e hanno rubato gioielli e orologi per un valore di circa 100mila euro. I carabinieri hanno avviato le indagini. Carriera e numeri di Jamie Vardy. Il 38enne di Sheffield è arrivato in Italia questa estate dopo aver lasciato il Leicester, club inglese in cui ha trascorso 13 anni. Con le Foxes ha vinto una Premier League, una coppa d’Inghilterra, una Supercoppa inglese e ha conquistato il titolo di giocatore dell’anno e capocannoniere. Nella stagione 20152016 fu uno dei protagonisti del titolo nazionale vinto dal Leicester, guidato da Claudio Ranieri. 🔗 Leggi su Lapresse.it

