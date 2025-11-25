Jamie Vardy | furto da 100mila euro nella sua villa sul Garda

Imolaoggi.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Colpo da 100mila euro nella casa di Jamie Vardy, il bomber ex Leicester, la squadra con cui ha vinto una Premier League. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

jamie vardy furto da 100mila euro nella sua villa sul garda

© Imolaoggi.it - Jamie Vardy: furto da 100mila euro nella sua villa sul Garda

Argomenti simili trattati di recente

jamie vardy furto 100milaColpo nella villa di Jamie Vardy: via orologi e gioielli per 100mila euro - Una volta all’interno, i malviventi hanno raggiunto le stanze dell’abitazione, dove hanno selezionato con cura orologi e gioielli, portando via tutto ciò che poteva avere un valore elevato ed essere ... Segnala laprovinciacr.it

jamie vardy furto 100milaJamie Vardy, furto nella villa del calciatore sul Lago di Garda: i ladri scappano con 100 mila euro, hanno seguito moglie e figli - La villa dell'attaccante inglese a Salò, sul lago di Garda, è stata ripulita da una banda ... Si legge su msn.com

jamie vardy furto 100milaIl furto domenica mentre l'attaccante inglese della Cremonese era impegnato nella sfida contro la Roma. Portati via orologi e gioielli - Il furto domenica mentre l'attaccante inglese della Cremonese era impegnato nella sfida contro la Roma. Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Jamie Vardy Furto 100mila