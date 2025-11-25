Jamie Vardy | furto da 100mila euro nella sua villa sul Garda

Colpo da 100mila euro nella casa di Jamie Vardy, il bomber ex Leicester, la squadra con cui ha vinto una Premier League.

