Negli ultimi giorni James Cameron è tornato a far parlare di sé, e questa volta non per gli effetti speciali dei suoi colossal, ma per un attacco frontale contro Netflix. Secondo quanto riportato da Screenrant il regista di Titanic, Aliens e Avatar ha messo nel mirino la strategia del colosso dello streaming atta ad ottenere nomination agli Oscar, accusando la piattaforma di svalutare il significato stesso del premio. Le sue parole, dure e dirette, hanno rapidamente incendiato i social, dividendo pubblico e addetti ai lavori. Il tutto arriva mentre Cameron si prepara al debutto di Avatar: Fuoco e Cenere e mentre Netflix continua a investire sui film d’autore in chiave “ Oscar contender ”. 🔗 Leggi su Screenworld.it © Screenworld.it - James Cameron si scaglia contro Netflix: “Non dovrebbero andare agli Oscar” e scoppia la polemica sui social

