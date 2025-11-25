J-POP Manga presenta Takemitsu Zamurai di Issei Eifuku e Taiyo Matsumoto

Giappone feudale. Un misterioso ronin si trasferisce in un quartiere povero dell'antica Tokyo. Non ha un fare bellicoso, ma attira presto su di sé attenzioni indesiderate. Cosa nasconde il suo passato? La casa editrice presenta Takemitsu Zamurai, una storia di sangue, redenzione e demoni scritta da Issei Eifuku e con gli inconfondibili disegni del maestro Taiyo Matsumoto, l'autore di titoli indimenticabili come Sunny, Tekkon Kinkreet, Go Go Monster, Ping Pong, I gatti del Louvre, Number 5 e Tokyo Higoro – Giorno per giorno, tutti editi in Italia da J-POP Manga. La serie in quattro volumi sarà disponibile in libreria, fumetteria e in tutti gli store online a partire dal 2 dicembre all'interno di un pregiato e coloratissimo cofanetto da collezione realizzato appositamente per l'edizione italiana.

