Italia-Ungheria l’ambasciatore Scognamiglio | Siamo un ponte tra Budapest e Bruxelles

“Mentre lo scambio commerciale è indubbiamente elevato e sintomatico delle intense relazioni tra Italia e Ungheria, credo invece si potrebbe fare di più in termini di cooperazione industriale e tecnologica, specie in quei settori ad alta tecnologia in cui l’Italia è all’avanguardia, in Europa e nel mondo, ma di cui qui non si ha piena contezza”. Lo dice a Relazioni internazionali di Tribuna politica ed economica Giuseppe Scognamiglio, ambasciatore d’Italia in Ungheria. “La posizione strategica di Budapest, al centro dell’Europa e lungo i principali corridoi commerciali Ue, la rende un hub ideale per investimenti produttivi e logistici – osserva Scognamiglio – esistono ampie possibilità di sinergia nelle filiere produttive in settori chiave quali manifattura avanzata, agroalimentare, energie rinnovabili, turismo e tecnologie digitali. 🔗 Leggi su Lapresse.it

