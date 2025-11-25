Italia professore condannato per abusi Poi la scoperta ripugnante sul suo computer

Un professore di religione e avvocato penalista di Brescia, sposato e padre di due figli piccoli, è stato condannato a 4 anni e 4 mesi di carcere per abusi sessuali su una sua allieva di 16 anni e per produzione e detenzione di materiale pedopornografico. Il caso, che riguarda il rapporto di fiducia tra docente e studentessa, ha scosso la comunità scolastica e il foro bresciano, visto il doppio ruolo dell’uomo tra cattedra e tribunale, entrambi fondati – almeno in teoria – su credibilità e autorevolezza morale. Il processo si è svolto con rito abbreviato, scelta che ha portato allo sconto di pena ma non ha evitato una sentenza pesante. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

