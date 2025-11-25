Italia la notizia sul Mondiale è catastrofica | anche in caso di qualificazione sarà durissima

Mancano ancora 4 mesi ai tanti temuti playoff per i prossimi mondiali, dove l’ Italia affronterà in semifinale l’Irlanda del Nord e, nel caso, una tra Galles e Bosnia in finale. Bisogna prima pensare a raggiungere il pass per i prossimi Mondiali, ma intanto la FIFA annuncia dove finirà la Nazionale di Gattuso in caso di qualificazione raggiunta. La Fifa annuncia la procedura per i Mondiali: l’Italia finisce in fondo. Come se non bastasse già la pensate aura che circonda l’Italia, visto che la parola d’ordine sarà “qualificazione”, ora ci si mette anche la FIFA a dare una batosta alla Nazionale di Ringhio. 🔗 Leggi su Rompipallone.it © Rompipallone.it - Italia, la notizia sul Mondiale è catastrofica: anche in caso di qualificazione sarà durissima

Leggi anche questi approfondimenti

Una grande notizia per l’Italia intera: Roberto Fico è il nuovo Presidente della Regione Campania. Il Movimento 5 Stelle conquista una vittoria importante, frutto di anni di impegno sui territori, coerenza politica e partecipazione dal basso. Con Roberto Fico in C Vai su Facebook

Colloquio bilaterale con il Primo Ministro indiano, @narendramodi, a margine del G20. Un confronto amichevole e positivo, con l’impegno condiviso a rafforzare ulteriormente il partenariato tra Italia e India nei prossimi anni #Melodi Vai su X

Estonia-Italia, vittoria senza sorriso: la Norvegia vola verso il Mondiale - Le buone notizie per il ct Gattuso: tanti gol segnati, attaccanti in forma e l’approccio di una squadra che dovrà passare dagli ... Come scrive panorama.it

Mancini-Esposito, Italia ok in Moldova solo nel finale. Ma il Mondiale passerà dai playoff - La squadra di Gattuso fatica più del dovuto a Chisinau, ma alla fine ottiene il risultato pieno. Riporta gazzetta.it

Italia, in arrivo le partite con Estonia e Israele: il programma completo - L’Italia riprende la sua corsa verso la qualificazione al Mondiale 2026, 23a edizione del torneo ma la prima con 48 squadre e tre Paesi ospitanti ovvero Canada, Messico e Stati Uniti. Lo riporta gianlucadimarzio.com