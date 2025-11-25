Italia fuga monossido in condominio | dramma totale Ci sono bambini
Screenshot Momenti di forte apprensione si sono vissuti questa mattina a Grumolo delle Abbadesse (Vicenza), in via delle Magnolie, dove un improvviso accumulo di monossido di carbonio ha portato all’evacuazione di un’intera palazzina e all’arrivo di numerosi mezzi di soccorso. Il bilancio finale parla di tredici persone intossicate, tra cui tre bambini, creando un clima di allarme tra i residenti. L’emergenza si è verificata poco prima delle 8.30 all’interno di un condominio composto da nove appartamenti. In pochissimo tempo sono intervenuti i vigili del fuoco e il personale del Suem, arrivato con ben cinque ambulanze per gestire la situazione. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Scopri altri approfondimenti
AGGIORNAMENTO: oltre alle mamme con bambini che hanno parenti in Italia ci sono famiglie in fuga in cerca di ospitalità. Siccome abbiamo ricevuto offerte di ospitalità da parte di famiglie italiane, invitiamo chi ha disponibilità ad accogliere dei profughi a scri - facebook.com Vai su Facebook
Nel saggio La fuga immobile uno dei più grande scrittori italiani riflette su cosa sia e cosa voglia la Generazione Z: in questa intervista racconta i traumi che ha affrontato e il perché abbia scelto di lavorare su un nuovo romanzo Vai su X
Fuga di monossido di carbonio in un condominio del vicentino: 13 intossicati, tre sono bambini - Fuga di monossido in un condominio di Grumolo: 13 intossicati, tra cui tre bambini. Scrive fanpage.it
Fuga di monossido in un condominio, 13 persone intossicate. Operazioni di bonifica in corso in 9 appartamenti - Allarme questa mattina, 25 novembre, a Grumolo delle Abbadesse per la presenza di monossido di carbonio. Lo riporta msn.com
Fuga di monossido in una palazzina: 13 persone soccorse - GRUMOLO DELLE ABBADESSE – È stata una mattinata di forte apprensione quella vissuta in via Magnolie, dove una dispersione di monossido di carbonio ha coinvolto tredici residenti di una palazzina ... Scrive nordest24.it