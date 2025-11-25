Italia fuga monossido in condominio | dramma totale Ci sono bambini

Screenshot Momenti di forte apprensione si sono vissuti questa mattina a Grumolo delle Abbadesse (Vicenza), in via delle Magnolie, dove un improvviso accumulo di monossido di carbonio ha portato all’evacuazione di un’intera palazzina e all’arrivo di numerosi mezzi di soccorso. Il bilancio finale parla di tredici persone intossicate, tra cui tre bambini, creando un clima di allarme tra i residenti. L’emergenza si è verificata poco prima delle 8.30 all’interno di un condominio composto da nove appartamenti. In pochissimo tempo sono intervenuti i vigili del fuoco e il personale del Suem, arrivato con ben cinque ambulanze per gestire la situazione. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

