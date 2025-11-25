Italia e Francia si incontrano a Vallesaccarda | cena d’autore con lo chef stellato Sébastien Rath

Un dialogo gastronomico inedito, nel segno della sostenibilità e delle radici territoriali, andrà in scena martedì 2 dicembre alle 20.30 al Ristorante Oasis Sapori Antichi di Vallesaccarda. La storica insegna irpina – stella Michelin dal 1999 e Stella Verde dal 2023 – ospiterà la serata “Incontri. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Contenuti che potrebbero interessarti

Si vedono già sulle strade di Francia, Spagna e Regno Unito. In Italia c'è già qualcosa di simile, ma se ne fa un uso diverso - facebook.com Vai su Facebook

Stasera all’Ambasciata d’Italia in Francia con l’Ambasciatore Emanuela D’Alessandro, figure istituzionali francesi e rappresentanti delle nostre aziende. Anche Oltralpe c’è forte interesse per il lavoro del Governo italiano sulle riforme istituzionali e sulla semplif Vai su X

Italia-Francia, tutti gli scontri: migranti, gillet gialli e fisco - Da Palazzo Chigi non sono rimasti in silenzio, sottolineando che "stupiscono le affermazioni, totalmente infondate, del primo ministro francese", perché "l'economia italiana è attrattiva e va meglio ... Si legge su ilgiornale.it

Francia, Bayrou accusa l'Italia di dumping fiscale. Ira di Palazzo Chigi: «Affermazioni totalmente infondate» - Roma perché stavolta è la Francia ad affondare e colpire per prima. Segnala ilmessaggero.it