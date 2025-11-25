Israele vicesindaco di Beersheba | Dovevamo uccidere 100-150mila palestinesi al giorno poi la minaccia | colpiamo a vista chi attraversa recinzioni - VIDEO
Durante un'intervista televisiva su Channel 14 (canale pro Netanyahu), Shimon Tubul ha incitato allo sterminio di massa asserendo che l'esercito israeliano avrebbe dovuto uccidere 100-150mila palestinesi al giorno. Ha inoltre minacciato di colpire a vista chi attraversa recinzioni Le dichiara. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
