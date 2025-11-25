Israele vicesindaco di Beersheba | Dovevamo uccidere 100-150mila palestinesi al giorno poi la minaccia | colpiamo a vista chi attraversa recinzioni - VIDEO

Ilgiornaleditalia.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante un'intervista televisiva su Channel 14 (canale pro Netanyahu), Shimon Tubul ha incitato allo sterminio di massa asserendo che l'esercito israeliano avrebbe dovuto uccidere 100-150mila palestinesi al giorno. Ha inoltre minacciato di colpire a vista chi attraversa recinzioni Le dichiara. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

israele vicesindaco di beersheba dovevamo uccidere 100 150mila palestinesi al giorno poi la minaccia colpiamo a vista chi attraversa recinzioni video

© Ilgiornaleditalia.it - Israele, vicesindaco di Beersheba: “Dovevamo uccidere 100-150mila palestinesi al giorno”, poi la minaccia: ”colpiamo a vista chi attraversa recinzioni” - VIDEO

Altri contenuti sullo stesso argomento

Manifestazioni pro Palestina prima di Norvegia-Israele, tensione fuori dal Parlamento: «Non si doveva giocare» - 0, tripletta di Haaland che ha sbagliato anche due rigori — si è reso necessario un massiccio intervento di sicurezza per ... Lo riporta corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Israele Vicesindaco Beersheba Dovevamo