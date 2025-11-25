Durante un'intervista televisiva su Channel 14 (canale pro Netanyahu), Shimon Tubul ha incitato allo sterminio di massa asserendo che l'esercito israeliano avrebbe dovuto uccidere 100-150mila palestinesi al giorno. Ha inoltre minacciato di colpire a vista chi attraversa recinzioni Le dichiara. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Israele, vicesindaco di Beersheba: “Dovevamo uccidere 100-150mila palestinesi al giorno”, poi la minaccia: ”colpiamo a vista chi attraversa recinzioni” - VIDEO