Israele Netanyahu e Katz fermano epurazioni Idf volute da Capo di Stato Maggiore Zamir lui | Cercano di politicizzare inchiesta su 7 ottobre

Netanyahu e Katz frenano le epurazioni avviate dal nuovo capo dell’IDF Zamir, temendo che un’indagine completa possa travolgere governo e vertici politici L'indagine interna all'esercito israeliano sulle negligenze che hanno portato al disastro del 7 ottobre, richiesta dal Capo di Stato Maggi. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

