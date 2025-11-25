Israele | Hamas ha consegnato la salma di un ostaggio alla Croce Rossa

Raid israeliano su Beirut, l'obiettivo era il numero due di Hezbollah. Incontro tra i vertici di Hamas e il capo degli 007 egiziani. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Israele: "Hamas ha consegnato la salma di un ostaggio alla Croce Rossa"

Altre letture consigliate

#Tg2000, #24novembre 2025 - ore 14.55 #Ucraina #Russia #Putin #Zelensky #Donbass #Gaza #Israele #Hamas #Palestina #Trump #Rafah #Beirut #regionali #Veneto #Puglia #Campania #Cina #Taiwan #Rifiuti #Tasse #OrnellaVanoni #Maltempo #TV200 Vai su X

#Tg2000 - #MedioOriente, raid israeliano a #Rafah. Violenze in #Cisgiordania #21novembre #Tv2000 #Israele #Palestina #Hamas #Netanyahu - facebook.com Vai su Facebook

Gaza, Hamas consegna il corpo di un altro ostaggio alla Croce Rossa - Hamas ha consegnato il corpo di un altro ostaggio israeliano alla Croce Rossa nell'ambito dell'accordo per il cessate il fuoco con Israele nella Striscia di ... Da lapresse.it

Hamas ha consegnato altri 3 corpi che dice essere di ostaggi morti nella Striscia di Gaza - Il Comitato internazionale della Croce Rossa (CICR) ha detto di aver ricevuto da Hamas e poi consegnato all’esercito israeliano i corpi di tre ostaggi israeliani morti nella Striscia di Gaza. Si legge su ilpost.it

Tregua in Medio Oriente: Ultimi Aggiornamenti sulla Conflitto Israele-Hamas - Scopri le ultime notizie sulla guerra tra Israele e Hamas, insieme alle crescenti tensioni in Medio Oriente. Come scrive notizie.it