Isola pedonale tra benefici e tanti dubbi

La crescente pedonalizzazione del centro ha un impatto sulla mobilità e sulla vita di noi cittadini, specialmente anziani, che non sempre possiamo fare lunghe passeggiate. Le nuove limitazioni, sebbene mirino a migliorare la qualità dell’aria, rischiano di isolare una parte della popolazione. Chiedo una soluzione di equilibrio, che bilanci gli obiettivi con la necessità di un accesso garantito al cuore della nostra città per tutti. Maria Palma Risponde Beppe Boni La parola equilibrio è fondamentale quando si parla di isole pedonali, limitazioni al traffico, parcheggi e nel caso di Bologna della nuova linea di tram. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

