Irrompe l' aria polare | piogge neve e crollo termico E anche a inizio dicembre

Iltempo.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Aria fredda polare che si getta sul Mediterraneo centrale con un minimo di pressione al suolo intorno a 1000 hPa proprio sull'Italia. Condizioni meteo instabili o perturbate nella giornata odierna sulle regioni del Centro-Sud con piogge e temporali più intensi sui settori del versante tirrenico. Tempo in miglioramento e più stabile invece al Nord con nuvolosità e schiarite. Calo delle temperature nelle prossime ore e neve che rifarà la sua comparsa sull'Appennino, generalmente a quote medie. Nei prossimi giorni vortice freddo in spostamento verso sud-est e ancora instabilità che interesserà principalmente medio Adriatico e regioni meridionali, con temperature fino a 3-4 gradi al di sotto delle medie almeno fino al weekend. 🔗 Leggi su Iltempo.it

