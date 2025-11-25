Irregolarità amministrative problemi di igiene e lavoro nero rischio chiusura per un locale di corso Manthoné

Irregolarità amministrative, problemi di igiene e lavoro nero sarebbero stati rilevati in un barristorante di corso Manthonè, nella zona di Pescara vecchia. Come riporta LaPresse, i controlli rientrano nei monitoraggi eseguiti durante il fine settimana, nell'ambito delle attività straordinarie. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

