Irregolarità amministrative problemi di igiene e lavoro nero rischio chiusura per un locale di corso Manthoné

Ilpescara.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Irregolarità amministrative, problemi di igiene e lavoro nero sarebbero stati rilevati in un barristorante di corso Manthonè, nella zona di Pescara vecchia. Come riporta LaPresse, i controlli rientrano nei monitoraggi eseguiti durante il fine settimana, nell'ambito delle attività straordinarie. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

irregolarit224 amministrative problemi igieneIrregolarità amministrative, problemi di igiene e lavoro nero, rischio chiusura per un locale di corso Manthoné - A eseguire i controlli nella zona di Pescara Vecchia sono stati i carabinieri, dal Nas, la polizia e la guardia di finanza ... Secondo ilpescara.it

Cerca Video su questo argomento: Irregolarit224 Amministrative Problemi Igiene