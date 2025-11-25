Iran giustiziato uomo condannato per stupro di due donne
Un uomo, condannato per lo stupro di due donne nella città di Bastam, è stato giustiziato tramite impiccagione in pubblico. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
Iran, impiccato uomo condannato per lo stupro di due donne - Un uomo, condannato per lo stupro di due donne nella città di Bastam, nella provincia di Semnan, in Iran, è stato giustiziato tramite impiccagione in pubblico. Come scrive msn.com