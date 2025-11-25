Iran giustiziato uomo condannato per stupro di due donne

Un uomo, condannato per lo stupro di due donne nella città di Bastam, è stato giustiziato tramite impiccagione in pubblico. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

