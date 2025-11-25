Io sono mia | a Gerocarne studenti e comunità contro la violenza di genere

L’Istituto Comprensivo Acquaro-Soriano Calabro si prepara a ospitare la manifestazione “Io sono mia”, un evento di grande valore educativo e sociale che si terrà nei locali della scuola di Gerocarne. L’iniziativa, ispirata all’ Agenda 2030 – Obiettivo 5 sull’uguaglianza di genere, mira a sensibilizzare studenti, famiglie e comunità sul tema della violenza di genere e del femminicidio. Gli studenti dei plessi di Soriano, Sorianello e Gerocarne saranno protagonisti assoluti: monologhi, balli tematici e rappresentazioni artistiche accompagneranno momenti di riflessione e confronto, trasformando l’aula in un laboratorio di consapevolezza sociale. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - “Io sono mia”: a Gerocarne studenti e comunità contro la violenza di genere

