Io sono farah torna su canale 5 con i nuovi episodi
anticipazioni sul ritorno di “io sono farah” su canale 5. La popolare serie tv turca “Io sono Farah”, interpretata dall’attrice Demet Özdemir nel ruolo principale di Farah Er?adi, sta per tornare in prima serata su Canale 5. Già disponibile in Italia nel segmento pomeridiano e in streaming su Mediaset Infinity, la serie si prepara ad una nuova, importante collocazione. L’atteso ritorno in prima serata, previsto per il periodo autunnale del 2025, rappresenta una strategia di rilancio e valorizzazione del format, che ha già riscosso grande successo in passato. Quali sono le ultime indiscrezioni e quando si prevede il ritorno? Le risposte più dettagliate si trovano sotto. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
