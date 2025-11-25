Io mi chiamo Eleda e il mio nome nessuno ce l' ha al Teatro al Parco

Le storie di vita degli anziani in mostra al Teatro al ParcoSabato 29 novembre 2025 alle 11 si inaugura a Parma l’esposizione tratta dalla raccolta curata da Guido Conti, “Io mi chiamo Eleda e il mio nome non ce l’ha nessuno”I volti e le storie di vita raccontate degli anziani ospiti dei centri. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

