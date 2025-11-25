Investito mortalmente da un' auto mentre rincorre un rapinatore

Padovaoggi.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi 25 dicembre a Padova in via Stoppato si è svolta la cerimonia in memoria dell’assistente della Polizia di Stato Marco Nardo, vittima del dovere, alla presenza del questore di Padova Marco Odorisio, dei familiari della vittima, della locale Sezione Anps, dei dirigenti degli uffici della. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

investito mortalmente auto mentreInvestito mortalmente da un'auto mentre rincorre un rapinatore - Oggi 25 dicembre a Padova in via Stoppato a 29 anni dai tragici fatti, si è svolta la cerimonia in memoria dell’assistente della Polizia di Stato Marco Nardo, vittima del dovere, alla presenza del que ... Secondo padovaoggi.it

investito mortalmente auto mentreInvestito e ucciso da un’auto mentre cammina a bordo strada: la tragedia a Capannori - Un uomo di 50 anni è morto dopo essere stato investito da un'auto a Santa Margherita, nel comune di Capannori in provincia di Lucca ... Si legge su fanpage.it

Tragedia sull’A18, 50enne investito e ucciso mentre aspettava i soccorsi - Un drammatico incidente è avvenuto oggi pomeriggio sull’autostrada A18 (Siracusa- Si legge su radiortm.it

Cerca Video su questo argomento: Investito Mortalmente Auto Mentre