Investito mortalmente da un' auto mentre rincorre un rapinatore
Oggi 25 dicembre a Padova in via Stoppato si è svolta la cerimonia in memoria dell’assistente della Polizia di Stato Marco Nardo, vittima del dovere, alla presenza del questore di Padova Marco Odorisio, dei familiari della vittima, della locale Sezione Anps, dei dirigenti degli uffici della. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
