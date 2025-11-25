Investito mentre attraversa la strada | ferito un bambino di 5 anni

Un bambino di 5 anni è rimasto ferito dopo essere stato investito da un automobilista a Pordenone. È successo nel pomeriggio di lunedì 24 novembre in viale Grigoletti intorno alle 18:30. Coinvolta anche la baby sitter di 23 anni che, a seguito dell'impatto con l'auto, ha riportato delle lesioni. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

MESSINA | 62enne attraversa la strada e viene investito da un'auto: trasportato all'ospedale Piemonte https://gazzettadelsud.it/?p=2133675 - facebook.com Vai su Facebook

Eboli, pedone investito da un'auto mentre attraversa la strada - Un uomo è stato investito da un'automobile ad Eboli mentre attraversava la strada. Da msn.com

Paura a Porto Torres, 14enne investito mentre attraversava la strada - Il quattordicenne è stato trasferito al Pronto Soccorso dell'ospedale civile Santissima Annunziata di Sassari per sottoporsi ad accertamenti ... Scrive cagliaripad.it

Sette anni, investito mentre attraversa la strada: il cuore si arresta, agente interviene e lo riporta in vita - Un grave incidente ha avuto luogo questa mattina in viale Duilio Cambellotti, nella zona Est di Roma, dove un bambino di sette anni è stato investito da un'automobile mentre attraversava la strada con ... Da controcopertina.com