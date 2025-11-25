Investita in bici a Bologna chi era Viola | la laurea il master i viaggi e la grande passione per il nuoto

Bologna, 25 novembre 2025 – Viola sorride. Ha un mazzo di fiori e la tesi di laurea, entrambi lilla come il suo nome, in mano. Bellissima, spontanea e sorridente. Così, con la stessa luce negli occhi la vogliono ricordare per sempre i suoi amici e i suoi famigliari, che appreso della tragedia sono subito arrivati in città da Cervia. Viola Mazzotti, morta oggi travolta da un camion in via dell’Arcoveggio, aveva 23 anni. Stava andando al lavoro in bici quando è stata investita. La tragedia di Viola Mazzotti fa il giro dei social: “Non si può morire così a 23 anni” “Da qualche tempo faceva un tirocinio per un’azienda di marketing”, raccontano gli amici. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Investita in bici a Bologna, chi era Viola: la laurea, il master, i viaggi e la grande passione per il nuoto

