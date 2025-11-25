Investe un 17enne in moto all’incrocio e poi scappa senza prestare soccorso; il giovane finisce in ospedale L’appello della famiglia per scoprire di chi si tratta L’episodio ad Aprilia

ABBONATI A DAYITALIANEWS La famiglia di un 17enne di Aprilia chiede aiuto dopo un incidente che ha visto il ragazzo finire in ospedale. Il sinistro è avvenuto il 22 novembre 2025, tra le 19:50 e le 20:00, in prossimità del semaforo tra via Ugo La Malfa e via Toscanini. Secondo quanto raccontato dalla famiglia, il ragazzo stava aspettando il verde per partire in moto in direzione via Guido Rossa, quando un automobilista, con una Nissan Qashqai bianca, gli ha tagliato la strada. L’automobilista fugge senza prestare soccorso. L’incidente ha causato la caduta rovinosa del giovane sull’asfalto. L’automobilista, dopo aver provocato l’incidente, ha fatto perdere le proprie tracce senza prestare soccorso al ragazzo. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

