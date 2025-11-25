Intrappolata Finiscono in un fossato pieno d’acqua | morte atroce davanti al marito

Un grave episodio si è verificato nel tardo pomeriggio di oggi, 25 novembre, lungo via Santa Maria, nella zona di San Giorgio, all’interno del Comune di Cascina, trasformando un tratto di strada tranquillo in teatro di una tragedia. Intorno alle 17, infatti, un’auto con a bordo due persone, marito e moglie, per motivi che al momento non sono stati ancora chiariti, è improvvisamente uscita dalla carreggiata ed è finita dentro un fosso colmo d’acqua situato in prossimità di un piccolo ponticello. L’impatto e l’immediata immersione del veicolo hanno creato una situazione drammatica e disperata, con esiti purtroppo devastanti per una delle due persone coinvolte. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

