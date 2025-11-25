Intimidazioni a Sferracavallo Patrizia Di Dio | La denuncia è l’unica strada possibile

“Le inquietanti ed eclatanti intimidazioni avvenute a Sferracavallo - anomale e spregiudicate nelle modalità - sono comunque una sfida alla quale bisogna dare immediata risposta. È l’ennesima conferma che il racket e l’usura restano una ferita aperta ma grazie alle denunce dei commercianti si può. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

News recenti che potrebbero piacerti

Intimidazioni a Sferracavallo, Solidaria e SoS Impresa: "Vicini alle vittime; collaborazione all'Autorità giudiziaria e alle Forze dell'Ordine" Vai su Facebook

Richiesta pizzo in bottiglie benzina davanti a 5 negozi Palermo. Sulle intimidazioni a Sferracavallo indaga la polizia #ANSA Vai su X

Intimidazioni a Sferracavallo, Patrizia Di Dio: “La denuncia e l’unica strada possibile” - “Le inquietanti ed eclatanti intimidazioni avvenute a Sferracavallo – anomale e spregiudicate nelle modalità – sono comunque una sfida alla quale bisogna dare immediata risposta. Lo riporta mondopalermo.it