Intervista Joshua Barkman | Chiederei scusa a nome dell’umanitá

25 nov 2025

A Lucca Comics and Games 2025, grazie a Gigaciao, abbiamo intervistato Joshua Barkman, in merito al suo lavoro: False Knees. Un fumetto che racconta la melanconia attaverso la voce degli animali che abitano i parchi e i boschi. Una storia di emozioni che si susseguono, si superano e si scontrano tra le pagine di un lavoro che merita più di una lettura e più di un’interpretazione. BELONG HUMANS. False Knees – ©Gigaciao Nel fumetto parli del rapporto tra esseri umani e natura. Secondo te gli esseri umani impareranno mai davvero a rispettarla?. “Me lo auguro. Nel fumetto mi chiedo se ci sarà mai un momento in cui la coesione sarà possibile. 🔗 Leggi su Screenworld.it

