Interdittiva antimafia contro un' azienda del settore carburanti
Interdittiva antimafia nei confronti di un'impresa operante nel settore della realizzazione e gestione di impianti e di depositi per la distribuzione di carburanti e lubrificanti. Il provvedimento contro l'azienda, con sede nel territorio provinciale di Viterbo, è stato adottato dal prefetto. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
