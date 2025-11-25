interconnessa ma spezzata la nuova globalizzazione secondo clemons

Sono passati trent’anni da quando il nostro mondo si è incamminato lungo il percorso della globalizzazione. Allora, sulla scia della caduta di muri più o meno fisici simbolo della fine di quel periodo di confronto bipolare descritto nei libri di Storia come “Guerra Fredda”, è stata la fiducia la stella polare che ha guidato persone, idee, denaro e istituzioni nel loro muoversi in modo sempre più fluido oltre i confini, costruendo un’interconnessione sempre più profonda. Oggi quell’interconnessione esiste ancora, ma la fiducia destro di essa sembra essere svanita. Al suo posto, un crescente senso di paura ha iniziato a regolare i rapporti internazionali in un mondo che forse è ancora interconnesso, ma forse non è più “globalizzato”. 🔗 Leggi su Formiche.net

