Inter zero punti negli scontri diretti ma una maturità nuova | il derby racconta un’altra squadra

L'Inter è tornata da San Siro con le mani vuote, ma senza quella sensazione di fragilità che spesso accompagna le grandi deluse. Perché nella notte del derby i nerazzurri hanno messo in campo una versione più consapevole e strutturata di sé stessi, pur restando a secco nel tabellino. E, paradossalmente, la sconfitta racconta una squadra più matura rispetto alle scivolate contro Napoli e Juventus.

