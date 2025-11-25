Inter quando si spegne l' interruttore | perché pure Chivu perde le grandi sfide

Gazzetta.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Solo 3 punti in 4 partite contro le big. Inzaghi un anno fa ne conquistò appena 7 su 24. Il test in Champions con l'Atletico Madrid sarà importante. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

