Inter quando si spegne l' interruttore | perché pure Chivu perde le grandi sfide

Solo 3 punti in 4 partite contro le big. Inzaghi un anno fa ne conquistò appena 7 su 24. Il test in Champions con l'Atletico Madrid sarà importante. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Inter, quando si spegne l'interruttore: perché pure Chivu perde le grandi sfide

Altobelli compie 70 anni e il regalo lo chiede alla sua Inter La bandiera nerazzurra ha un desiderio, poi spegne le polemiche su Lautaro Leggete di più nel link nei commenti - facebook.com Vai su Facebook

Nel 2018 Modric era vicino all'Inter. L’idea di unirsi a Brozovic, Perisic e Vrsaljko affascinava Modric, che cercava nuovi stimoli. Grazie ai rapporti con l'agente, l’Inter ottenne un sì di massima del giocatore. A spegnere i sogni ci pensò Florentino Perez Albanesi Vai su X

Inter, Spalletti spegne le polemiche: - È importante anche la percentuale di gioco, lui ha giocato più degli altri e quindi ha più possibilità di far gol. Si legge su ilmattino.it