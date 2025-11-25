Inter Milan il retroscena da bordocampo! Svelato il battibecco tra Leao ed Acerbi | La prossima volta ti stacco…

Inter News 24 Inter Milan, il retroscena da bordocampo! Svelato il battibecco tra Leao ed Acerbi: tensione durante il derby di Milano. Il Derby di Milano, vinto dal Milan per 0-1 grazie alla rete decisiva di Christian Pulisic, continua a regalare retroscena esplosivi ben oltre il triplice fischio. Se il risultato del campo ha premiato la squadra di Massimiliano Allegri, le polemiche si accendono ora su quanto accaduto lontano dagli occhi dell’arbitro ma non dagli obiettivi delle telecamere. L’ultimo episodio è emerso grazie a DAZN, che ha pubblicato una nuova puntata del format “Bordocam”, permettendo di rivivere le tensioni della gara direttamente dal campo con audio e inquadrature inedite. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Inter Milan, il retroscena da bordocampo! Svelato il battibecco tra Leao ed Acerbi: «La prossima volta ti stacco…»

