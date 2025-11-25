Inter Lautaro a secco contro le big | opportunità con l’Atletico Madrid

Forzainter.eu | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La sconfitta contro il Milan si è rivelata particolarmente dolorosa pe r l’Inter di Cristian Chivu che secondo le statistiche ha dominato la partita. In realtà la sfida contro i cugini rossoneri è stata emblematica nel mettere in risalto alcuni problemi della formazione nerazzurra, tra la poca stabilità difensiva e la poca concentrazione sottoporta. Lautaro Martinez, ad esempio, seppur in campo si è visto ben poco, arginato egregiamente dalla difesa allestita ad hoc da Massimiliano Allegri. Nell’edizione odierna di Tuttosport ci si sofferma su un grande punto interrogativo sulle prestazioni del capitano dell’Inter. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

