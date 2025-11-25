inter gli scontri diretti pesano troppo nessuna vittoria nelle ultime 13 contro milan juventus e napoli

Inter News 24 Inter: gli scontri diretti stanno condannando i nerazzurri, che non hanno mai vinto nelle ultime 13 sfide con Milan, Juventus e Napoli. Il rendimento dell’ Inter nelle sfide di alto livello resta un nodo irrisolto. Il dato, evidenziato dal Corriere della Sera, fotografa una situazione che preoccupa l’ambiente nerazzurro: tredici partite senza una vittoria contro Milan, Juventus e Napoli, tre delle principali concorrenti nella corsa ai vertici della Serie A. Un percorso segnato da sei pareggi e sette sconfitte, distribuite tra le ultime sei gare contro i rossoneri, le ultime tre contro i bianconeri e le ultime quattro contro i partenopei. 🔗 Leggi su Internews24.com

