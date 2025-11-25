Inter Chivu rivoluzione tutto? Ecco il piano in vista della gara contro l’Atletico Madrid La situazione non conosce limiti
Inter, Chivu prepara la rivoluzione: novità in ogni reparto per la sfida all'Atletico Madrid. La situazione non conosce dubbi L'Inter si prepara a tornare protagonista in Europa nella notte del Metropolitano, dove affronterà l'Atletico Madrid nella quinta giornata della League Phase di Champions League. La squadra di Cristian Chivu vuole immediatamente cancellare la delusione del .
Inter, Chivu spavaldo in Champions: "L'Atletico Madrid? Dopo un ko noi ci siamo sempre rialzati" - Cristian Chivu è intervenuto in conferenza stampa per presentare l'incontro di Champions League in trasferta sul campo dell' Atletico Madrid.
Chivu cambia tutto dopo il derby: fuori un big contro l'Atletico Madrid - L'Inter si deve rialzare dopo la sconfitta beffarda del derby, per farlo Chivu è prono a stravolgere la formazione.
Chivu e la frustrazione Inter: "Non posso cambiare i calciatori? Milan, un contropiede" - Il tecnico nerazzurro ha commentato il ko nel derby: "Dobbiamo rialzarci, questa partita può lasciare strascichi"