Inter Atletico Madrid all’orizzonte | Chivu sogna il percorso netto
La sconfitta per 1-0 con il Milan nel Derby della Madonnina è una ferita ancora aperta per l’Inter, che deve necessariamente ripartire da zero. L’obiettivo è quello di lasciarsi alle spalle la debacle patita con i rossoneri, nonostante una prestazione convincente e un carattere ormai ritrovato. I nerazzurri non hanno tempo di riposare e stanno preparando la prossima gara con l’Atletico Madrid, in programma domani mercoledì 26 novembre alle ore 21:00 allo stadio Metropolitano per la quinta giornata di Champions League. Un duello estremamente delicato, contro un cliente che ha sempre dato prova di essere tenace e difficile da battere. 🔗 Leggi su Forzainter.eu
