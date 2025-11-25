Intelligenza Artificiale nella PA | al via un’indagine rivolta a tutto il personale pubblico Scadenza 11 dicembre

Il Dipartimento della funzione pubblica ha avviato un’indagine per raccogliere dati sulla conoscenza e sull’utilizzo dell’Intelligenza Artificiale – con particolare attenzione alla componente generativa – da parte del personale delle amministrazioni pubbliche, delle agenzie e delle società partecipate da enti pubblici. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

