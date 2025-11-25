Lorenzo Insigne torna a parlare del suo passato all’ombra del Vesuvio. Ospite all’evento Viva el Tour di Lele Adani, Antonio Cassano e Nicola Ventola, ha svelato alcuni retroscena della sua lunga carriera a Napoli, tra ricordi indelebili e sogni infranti. “Un po’ di rammarico c’è”, Insigne parla del trionfo azzurro. Uno dei temi trattati è stato proprio lo Scudetto, e nello specifico in due vinti dagli azzurri negli ultimi tre anni. Nel dettaglio ha raccontato la sua reazione dopo che l’obiettivo era stato raggiunto. Di seguito le sue parole: “Sicuramente un po’ di rammarico c’è, ma io sono stato anche dal Canada il primo tifoso del Napoli. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Insigne racconta la sua avventa a Napoli: che stoccata sullo Scudetto perso nel 2018