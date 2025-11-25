Insieme per dire NO alla violenza | a Solopaca due giornate di sensibilizzazione nelle scuole
Tempo di lettura: 2 minuti In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, il Comune di Solopaca e il SAI di Solopaca promuovono l’iniziativa “ Insieme per dire NO alla violenza ”, un percorso di educazione al rispetto e alla parità che coinvolgerà, nelle giornate di oggi e domani, 25 e 26 novembre 2025, la Scuola Primaria, la Scuola Secondaria di I grado e il Liceo Economico Sociale. Il progetto nasce dalla sinergia tra amministrazione comunale, istituzioni scolastiche e realtà del terzo settore, con la partecipazione della Cooperativa Sociale San Rocco, del progetto “Coloriamo il nostro futuro – Amministrate del Parco d’Italia”, dell’associazione Weavers of Hope, dell’Istituto Telesi@, del LES e del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze “Generazione Gentilezza”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
